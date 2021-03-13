何超瓊契女、富商曾文豪的大女兒曾昭怡（Natalie），2015年跟任職工程師的郭俊賢（Justin）結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Maddie現年已5歲多，而細女Maia昨天2歲生日，一家人於亳宅開派對慶祝，Maia的公公曾文豪、婆婆李美慧與1歲多的姨姨Penelope一同為Maia慶祝，他們在家中開生日派對，於露台製作薄餅，一家人又一同為Maia唱生日歌吹爉燭，非常溫馨。在一家唱歌時見曾文豪主動搭實太太，而囡囡Penelope則站在前面唱歌，眼仔碌碌的她十分可愛。

昨天生日的Maia是主角，她一共切了兩個蛋糕，一個是她最喜歡、每晚攬着睡覺的小熊造型蛋糕，想不到的是Maia原來喜歡男孩子玩意，愛玩車子、巴士與火車，又愛砌積木遊戲，所以另一個蛋糕特別放有兩架玩具泥頭車裝飾，認真有心思。其實自生了兩孩子後，Natalie對於家庭照顧周到，更不時於IG分享記載一對女兒的成長日誌，幸福滿瀉，昨天Natalie放了細女生日的照片跟片段，並寫上對女兒的祝福，她回憶Maia出生的時候打破了醫院出生最重BB的紀錄，笑她是一個「米芝蓮」BB，這兩年來Maia為他們一家帶來無限的歡笑與愛，並祝福女兒一生幸福，當一個有信念的人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！