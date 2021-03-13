最近香港電視界爭鬥激烈，大台被ViuTV氣勢嚇到要請曾志偉回巢做高層，掀起一陣熱論。與大台甚有淵源的梅小惠接受港台節目《舊日的足跡》訪問，表示原來不少人曾力勸她出山回巢。

網上曾流傳最想見的回巢藝人排行，梅小惠榜上有名，她說：「周邊朋友同家人話畀我聽，叫我快啲出返嚟做，好似講到我出返嚟舞廳做咁，哈哈！不過我都覺得電視台唔應該只有受尊重嘅藝人帶住年輕人，而冇咗 40 至 60 歲嘅中層，其實嗰啲人選大有人在，年長嘅藝人唔使咁吃力，所有電視台都應該百花齊放。」

至於曾志偉是否曾經聯絡她回巢？梅小惠表示：「總之大家係好朋友，知道理念係乜嘢，有需要幫手嘅話，一定一呼百應。佢教過我好多，何麗全都一樣，佢不屈不撓、有大愛精神，邊個都會幫，喺高位亦不亢不卑。佢哋年紀都唔算輕，依然喺市場上舉足輕重，就好似我家姐梅小青，60幾歲仲有人邀請佢歸隊工作，我希望做到咁樣！王祖藍更勁，佢行快我哋好多步，好有想法同堅持，唔好大驚小怪點解香港有咁多幕前人出現做高層，世界各地都一樣，好似特朗普做過主持人都可以做總統！」

談及舊友，近日電視台深夜重播小惠曾參演的電視劇《他來自江湖》，她卻感到無奈：「我寧願唔重播，我情願要返達哥（吳孟達）！」去年底小惠的舊愛曾偉權離世，她心平氣和回應只會記得對方的好，「我 21 歲見到筍嘢（曾偉權）就飛身過去，佢又高大又靚仔，第一日已經想（同佢）結婚，佢冇求過婚，因為我哋已經喺埋一齊。最後一次見係喺爸爸喪禮，我主動多謝佢......我冇乜嘢，我只會記得佢保護我，佢係好演員，曾教導我，又會車出車入，我想食腸仔包佢又周圍去搵畀我，呢啲就係美好嘅回憶！」

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