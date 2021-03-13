現年38歲的韓流天王Rain近日為了宣傳新專輯而密密現身各綜藝節目，瞓身做宣傳。繼日前亮相KBS綜藝節目《守美山莊》，大談與老婆金泰希初次見面的情況，以及提及亡母及恩師朴震榮外，Rain又現身明日播出的SBS綜藝節目《家師父一體》。

力邀做慶典嘉賓

在最新一集《家師父一體》中，成員為了成功舉辦史上首次的大型項目「失敗慶典」，於是特別親身到Rain的屋企邀請他擔任慶典的嘉賓，表現出極大的熱情。當他們抵達Rain的屋企後，34歲成員李昇基為了Rain答允演出，竟然大膽挑戰擁有鋼條身形的Rain，兩人更即場進行掌上壓對決。特種兵出身的李昇基將和「元祖運動偶像」Rain展開大對決，現場氣氛亦相當緊張，吸引了所有人的關注。究竟在緊張的對決之後，《家師父一體》成員們是否能成功邀請Rain作為「失敗慶典」的歌手呢？

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