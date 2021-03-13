無綫近年的綜藝節目被評「一蟹不如一蟹」，獨沽一味主打煮食節目，被主打打實況娛樂的ViuTV極速冒起，《全民造星》系列更將TVB打到落花流水，早前更宣佈在4月舉行首屆自家音樂頒獎禮「CHILL CLUB推介榜年度推介20/21」。

最近ViuTV又搞新意思，將於3月22日起，周一至五晚上9時半，播出由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee哥）、郭嘉駿（193）和吳保錡主持的真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》。曾志偉入主TVB後，首要任務就是要收復失地，無綫疑擔心會輸畀《口罩小姐》，忽然將黃金時段劇集變陣，把已經開播，由陳山聰、姚子羚擔正演出的《大步走》調到8時半，改由較有份量的陳豪及李佳芯主演《愛美麗狂想曲》頂上，《愛》劇則由4月12日提早到3月22日9點半時段播出。

Dee哥：純粹驚咗班女

何啟華今日接受《蘋果》訪問，問到有沒有受寵若驚？他說：「我諗並唔係話視我哋咩對手嘅，純粹驚咗班女，佢哋拍開嘢，有女通常觀眾都好鍾意睇，但我又唔係好擔心，因為佢哋都派出最擅長嘅自家劇出嚟，所以我都同一眾口罩小姐講句：『打和啦Super！』」他透露節目最大的殺手鐗是夠真：「真到完全冇造馬，foul走晒監製啲心水。」據悉首集已經由40人中foul走一半，5集後留低最後8強，並將於4月11日進行現場直播的總決賽，Dee哥續說：「ERROR係佢哋隊長，呢段時間大家都慣咗戴口罩，睇女仔眼同身材，最有身材嗰組去咗肥仔度，我嗰組身材唔係特別出眾，但都有啲嘅。」

其實《愛美麗狂想曲》早於2019年10月已經拍畢，有傳因為女主角李佳芯曾捲入政治風波而遭TVB雪藏，加上同劇的朱智賢偷食人夫，故劇集一直未安排於翡翠台推出。劇中李佳芯為一名失婚婦，重投職場擔任陳豪的秘書，Ali今次亦搏盡演出，其中一場戲指她飲醉後出現在陳豪家中，裸背示人，又以烈酒淋身，十分誘人。

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