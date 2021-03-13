陳伶俐和老公劉頌銘兩年前投資在銅鑼灣開新加坡餐廳，兩公婆經常在餐廳打躉事事親力親為，其間吸引張智霖、唐詩詠和鄺文珣等藝人朋友光顧，可惜去年受疫情影響，餐廳被迫停業。留在家中時間多了，樂得清閒的伶俐，近日改而在山頂布力徑的獨立屋招呼好友，間接令億元豪宅曝光。早前她就試過在豪宅招呼梁漢文，又約埋向海嵐、利嘉兒齊齊為黎芷珊開生日會。日前伶俐再貼相，只見多年好友邵美琪亦到她家中作客，二人更在偌大的全海景花園興奮擺甫士，又對着鏡頭嘟嘴影相，十分風騷。伶俐留言說：「由始至終，我都係好好好喜歡妳！」大讚好友心地善良、孝順又勤力。

有網民就指兩姊妹樣貌多年來沒有太大變化，今年44歲的陳伶俐，早前和22歲大仔Lincoln慶祝生日時，就被讚似兩姊弟多過兩母子。至於和她相差整整一個生肖的邵美琪，同樣保養得不錯。上月她出席新戲《被消失的凶案》的活動時，亦有分享扮靚心得，指自己十分注重身形，雖然不喜歡做運動，但就以減食澱粉質來保持均勻身材。她說：「自己鍾意着衫靚，望落去舒服。雖然會照食嘢，但當覺得自己肥嗰時就食少啲，就算唔做運動，平時有得選擇會揀行路，最重要係保持心境開朗。」

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