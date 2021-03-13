曾出演韓劇《秘密花園》、《聽見你的聲音》、《賢內助女王》等的47歲男星尹尚賢，於2015年2月與41歲女歌手Maybee結婚，兩人育有兩女一子，組織一家五口幸福家庭。早前尹尚賢攜三子女出演人氣育兒節目《超人回來了》，於明日播出的一集中，尹尚賢將實現細女娜恩想和爸爸結婚的願望，兩父女為觀眾帶來驚喜婚禮。

姐姐為妹妹化妝

於公開的預告照中，節目組為娜恩帶來實現和爸爸結婚願望幸福的一天，由於娜恩平時經常會把「我要和爸爸結婚」掛在嘴邊，所以節目組就刻意為她圓夢。為了今次完美的婚禮，不僅是尹尚賢，就連大女及兒子都表現得十分興奮。首先，大女就變身為婚禮策劃人，在現場指揮着婚禮的準備，同時又為妹妹親自化妝，又把作為婚禮現場的客廳佈置得漂漂亮亮，發揮其策劃人的作用。

禮成食排骨湯

至於尹尚賢亦親自製作了新娘的禮服，禮服是專為娜恩度身定做，更100%反映了娜恩的要求。而婚禮在大女和兒子的主導下，正式開始，而在婚禮結束後他們更吃了排骨湯，令觀眾十分期待到底尹尚賢和女兒的婚禮將會如何進行。

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