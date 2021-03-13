第93屆奧斯卡頒獎禮逐漸逼近，提名名單將於周一公佈，屆時靚仔歌手Nick Jonas會與印度女星愛妻喬普拉（Priyanka Chopra）以夫妻檔宣佈入圍名單。

觀乎現時的奧斯卡指標，由金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演、美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》（Nomadland）就坐定粒六，殺入最佳電影、最佳導演及最佳女主角可謂毫無懸念，而其他對手還有《爸爸可否不要老》（The Father）、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）、《超犀女王》（Promising Young Woman）、《靈魂奇遇記》（Soul）等等，亦被睇好能在各組別中均獲提名。

由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的《爸爸可否不要老》，拍住《王冠》的「英女皇」奧莉花高雯（Olivia Colman）演父女於銀幕中大鬥演技，單睇牌面已是攞獎格，暫時於各頒獎禮已有斬獲，然而在金球獎上獲得四項提名卻慘食白果，不過安東尼鶴健士今次扮演患上老人痴呆症的主角卻贏盡讚賞，被睇好是金像影帝大熱之一。

鄭秀文今日在IG也有出po談到《爸》片，並寫：「光看poster，已經觸動到深心處，眼眶帶淚。非常非常期待這部電影。」她還tag了「#思念的味道」、「#爸爸」等，懷念去年病逝的鄭爸爸。

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