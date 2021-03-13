韓國不少女星做人妻後，工作量未受影響，更接join接不停，當中表表者就是韓國女神全智賢。現年39歲的全智賢雖然已屬兩子之母，但她依舊是廣告商的寵兒，她代言的服飾品牌近日又公開她的新廣告相，當中全智賢穿上輕便服飾示人，在貼身褲下大騷美腿，同時又微露纖腰，顯得十分可愛。

嘉熙晒健康美

至於女團After School的40歲前隊長嘉熙，2016年嫁CEO楊俊茂做人妻，先後誕下兩名兒子，早年嘉熙為了囝囝更移居峇里島生活。而目前身在峇里的嘉熙就不時在IG教網民做運動，她今日上載穿上泳衣的靚相同大家講早晨，只見密密做運動的嘉熙身形操得甚弗，同時又展示其古銅色皮膚，大晒健康美。

另外網紅人妻申才恩同樣話題多多，她不時都會以挑戰尺度的服飾示人，完全不擔心老公會呷醋。申才恩昨日又大晒多張靚相，只見她置身於疑似是酒吧的場所，上身穿上白色恤衫，下身就着上超短熱褲並配以黑絲，大玩黑絲誘惑。

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