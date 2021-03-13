曾志偉早前強勢回巢，擔任TVB副總經理，踢走何哲圖掌管音樂和綜藝事務，其首要任務便是與三大唱片公司「破冰」，日前曾志偉開記招，三大唱片的環球唱片、Sony Music及華納唱片除派高層出席外，旗下歌手亦有出席支持。今晚（13日）TVB舉行慈善騷《博愛歡樂傳萬家》，是版權風波後三大唱片公司首次派歌星亮相TVB大型騷，今晚出席的歌手，除了星夢的菊梓喬（Hana）、王灝兒（JW）和谷婭溦外，亦有其他唱片公司歌手包括江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、小肥、陳柏宇 、林奕匡、鄭欣宜、C Allstar等。比起過往獨沽一味的星夢和英皇歌手，場面總算較為熱鬧。

另外，自從宣佈何麗全掌管星夢後，有傳要求旗下歌手要加簽TVB經理人合約才可以留低，據知Hana和JW已先後簽約。對此，Hana今晚回應傳媒時，坦言已與何麗全見面，雙方有談及未來的發展和定位，又指自己都希望嘗試拍劇，但就未有提到自己是否已加簽TVB經理人合約。相反，JW就大方承認日前已簽經理人約，問到其他星夢歌手的意向，JW估計他們早晚都要轉會加簽。

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