韓國演藝圈近日連環爆出是非，當中多位明星捲入校園暴力事件而連累事業，而男團東方神起的35歲成員U-Know，日前被爆出因違反防疫規定而遭警方調查，昨日有韓媒更踢爆U-Know上月疑在非法酒吧內飲酒，現場又有女服務員陪坐，同時又指U-Know的友人為了讓他率先離開現場，一度與警方發生衝突，U-Know亦趁混亂期間試圖逃離現開。雖然昨晚U-Know所屬的SM事務所已急急發聲明表示報道與事實不符，但事件卻連累U-Know遭廣告商割席。

怕連累形象

根據今日韓媒報道，U-Know代言的廣告照片被消失，似乎廣告商怕藝人醜聞連累品牌的形象。報道指送外賣手機應用程式的主頁上，原本會彈出U-Know的照片，但現時就變成一張普通照片，照片上寫着「快樂從這裏開始」。事件引來網民關注，有網民就留言：「是不是對U-Know行動了？」似乎廣告商反應十分迅速，遇到藝人捲入醜聞時，即時與他們割席，以免影響品牌形象。

網民感失望

而U-Know日前爆出違反防疫規定後，當日晚上已在IG發長文就事件道歉，當時獲不少fans及網民支持，表示他勇於認錯。不過隨着昨日韓媒爆他處身於非法酒吧，加上現場又有疑似女服務員，令到不少網民大感失望，同時指摘聲音亦不斷。

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