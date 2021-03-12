有錢會點用？炒股票、買磚頭是正路選擇，另類投資Bitcoin、玩車，各適其適，點計都不會是開戲院。有人愛挑戰，高先電影負責人曾麗芬（Winnie）逆思維，揀在堅尼地城搞影院。戲院上月已開幕，她表示第二間會陸續有來。

李嘉誠面試

其實Winnie並非第一次「捨易取難」，早前她在佐敦辦公室接受訪問，講述入行經過。嘉禾電影出身的她，提到自商學院修畢秘書課程後，就只打過一份工，她說︰「嘉禾係第一份，又係唯一一份工，嗰時聖心讀秘書科，校長介紹咗幾份工，其中嘉禾、香港電台，同埋返學校教書都有，爸爸又介紹我入長江（實業），佢同長江打咗好耐工。」事實上Winnie的offer不少，包括長實的秘書工作，原本在父親人脈下，大樹好遮蔭，最後卻揀了嘉禾︰「長江請咗我嘅，同爸爸一齊做事，嗰時返工喺北角......我唔想囉。面試見我嘅人係李嘉誠同洪小蓮，最先係見李嘉誠先生。入到去爸爸同李生講『我個女，啱啱畢業』，李生話『好吖......』，跟住就叫爸爸帶我見另一位主管。其實入到去，我都驚驚地，唔記得自己講過乜嘢。」她說是父親關係，所以拜候李先生，並非應徵他的秘書，但確實同屆有位同學，獲李嘉誠聘用。Winnie話對首富的印象有點模糊，只記得對方很和善、祥和，臉上掛着笑容。

入嘉禾做秘書

入到嘉禾，被派往旗下泛亞電影負責海外發行、買賣片的部門當秘書，她形容當時是浸淫在上海話同英語的世界，她笑說︰「部門主管沈杉係台灣人，佢同大老闆鄒文懷對話，夾雜上海話同英文，鄒生好鍾意請啲英文講得好嘅員工。」近水樓台Winnie開始涉獵買賣片、宣傳及排片上映工作。前後幾任泛亞主管離職，Winnie被臨時拉夫，到法國康城參加影展，想起當年情況她都忍不住笑起來︰「嗰時喺1982年，公司升我做主管，跟住就拉夫要我去康城買片，其實完全冇買賣片經驗。」頂硬上接手了整個部門，同電影正式結下不解緣。

洪金寶好食愛請客

在嘉禾，經歷了許冠文兄弟、成龍及《忍者龜》的豐盛年代，嘉禾辦公室設在斧山道片場，擦身而過粒粒都係巨星，成龍、洪金寶、元彪恍如路人甲，見怪不怪。Winnie話只要午飯時間在片場撞到洪金寶，就注定有食神，每次大哥都喜歡拉隊到尖沙嘴的樂宮樓食飯，一開就是一兩枱，其餘大上海、小上海周不時光顧。至於成龍較少請食飯：「鍾意同我哋傾偈，以前公司較細，人少好好玩；許冠傑試過聖誕節坐喺reception彈結他唱歌，好鬼好玩。」當時嘉禾設有3個試片室，一班員工私下命名，最靚的叫「碧麗宮」，其次是「新大華」同「油麻地」，鄒文懷用的自然是碧麗宮。而最好笑的，要數到Winnie每周都被「潛規則」，派去「招呼」老細︰「以前有間叫麗宮戲院成3,000個位，專做二輪戲。如果收得，套戲可以賺好多錢，佢哋老闆叫張太，逢星期六公司就會叫我去同佢打牌，我打親都贏。嗰時細個鍾意做牌，同事話『唔得㗎，你贏張師奶啲錢』。佢又唔介意喎，仲好鍾意搵我打，細個乜都唔驚，咪扮唔知囉。」

鬼片殺出血路

泛亞在Winnie帶領下，在港發行及宣傳過《侏羅紀公園》、《人鬼情未了》、《回到未來》、《風雲》等賣座片。好景不常，1998年嘉禾黃金時期不再，公司決定解散宣傳部，她眼見10幾位同事面對失業的徬徨，跟公司商量，自組公司請回原班人馬，其間會替嘉禾做發行同宣傳，Golden Scene正式成立。一年後入主嘉禾的澳洲幫跟原先人馬傾掂數，要求全數聘回宣傳部離職的舊人，條件是一個都不能少，Winnie說︰「同事意願都係返去，始終大公司。不過佢哋應承話會照幫我做宣傳，之後做咗兩年。我會為佢哋前途諗，當時我都未諗到自己想點，之後咪請過班人囉，班舊員工又話會兼顧埋我啲片嘅宣傳，好在嗰時我有套《午夜凶鈴》頂住。」《午》片以3,124萬元成為香港當年賣座冠軍，周星馳主演的《喜劇之王》只能屈居第二。Golden Scene及後憑一系列鬼片《鬼妻》、《不速之嚇》、陳可辛的《三更》及彭順、彭發導演《見鬼》殺出血路，被陳善之起了「鬼婆」外號。

高先公司名由來

講到Golden Scene公司名的由來，不少人都會聯想到同嘉禾（Golden Harvest）的英文名有關。Winnie解釋其實完全無關係，她說︰「當初係嘉禾會計師畀咗一堆名我揀，其實唔想用『Golden』，太多人用，又俾人覺得黐住（嘉禾）咁，諗住用住先嘅。到《午夜凶鈴》咁紅之後，又唔捨得唔用喎。其實一直揀片方針都冇乜點變，揀我鍾意嘅戲，而家唯一唔同嘅係唔做恐怖片，因為宗教原因。」她笑謂一點都不喜歡金色，只愛黑白，故新戲院用色獨沽兩味，非黑即白，沒有迴旋餘地。

另外，公司原本沒有中文名字，因為郵差經常將公司名讀成「高先」，將錯就錯變成公司中文名。早幾年因為DaDa陳靜在金像獎頒獎禮及高登仔加持，「高登先」的名字更不脛而走。

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