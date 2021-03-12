古裝劇近期在韓國大熱回勇，《哲仁王后》氣勢如虹，連帶早前開播的《月升之江》也直接受惠，收視也曾達雙位數。不過，《月升之江》由籌備開拍至今可謂波折重重，劇集原定由姜河那主演，但最後劇組只安排他特別客串，飾演男主角金志洙的父親溫陜將軍，令「姜粉」大為失望。劇集全長20集，至今播出雖只有八集，但已鬧得滿城風雨，一度陷入停播危機。

撰文：宣柏健

韓劇《月升之江》

類型：愛情

演員：金所炫、羅仁宇、金志洙

韓劇《月升之江》改編韓國知名小說《平岡公主》，點題的平岡公主由金所炫飾演，是高句麗第25任君主平原王的長女，性格果斷且具領導力，希望趕走無能的父親及朝中奸臣，角色性格與處境不難令人想起《哲仁王后》的哲宗。

向受害人下跪

哲宗和平岡公主同樣憂國憂民，不甘受制，誓要改革朝政一洗腐敗風氣。金所炫雖只得21歲，但影齡長達14年，當中她在《懷抱太陽的月亮》及《屋塔房王世子》中的古裝演出也令觀眾留下深刻印象。此劇講述夢想成為高句麗君王的平岡公主，與像儍瓜般只懂犧牲的溫達之間的淒美愛情故事。

本來劇集播出後口碑及收視穩步上升，觀眾也看好金志洙及金所炫第二度合作更有默契，不過在本月初，飾演男主角溫達將軍的金志洙卻被爆在高中時代，曾涉校園欺凌及暴力事件，被害者更指他當年是校園內的黑社會，不時毆打同學，甚至逼同學拍攝性愛片段，以及性侵男同學強迫自慰等，震驚整個娛樂圈，牽涉的惡行嚴重程度更是多名被爆曾涉校園欺凌的藝人之首。這次演藝界聲討校園暴力行動，規模及牽連程度也不輸數年前的「#metoo」事件，令不少偶像組合成員須即時雪藏，而金志洙在事件爆出後，雖然已立即上載道歉信，更明言願意向受害人下跪，但都難挽狂瀾，即時被踢出劇組。

金志洙火速落馬，而接替的羅仁宇更由原定後日播出的第九集登場，提早在三月八日播出的第七集中加入。第七集羅仁宇與金所炫暫無對手戲，而且戲份也不算多，不過網民反應非常熱烈，盛讚他完全就是溫達將軍化身，感覺甚至更勝金志洙。

演員共度時艱

雖然劇集收視較上星期微跌，但仍穩據月火劇第一位。羅仁宇在《哲仁王后》的深情角色為他贏得觀眾緣，相信也有助《月升之江》擺脫醜聞陰霾。劇組最擔心的反而是製作預算，事關劇集早已拍至第十八集，但現在全部重拍，部份場景更須重新搭建。眾演員如李知勳、崔有華等也相當識做，不收重拍部份的片酬，與劇組共度時艱，相信好心有好報，贏得觀眾歡心。