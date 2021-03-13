武漢肺炎全球肆虐，72歲鄉謠男歌手Larry Gatlin上周接受完第二劑Moderna武肺疫苗後，向傳媒證實中招確診，幸好情況尚好。

Larry Gatlin於本月4日接受第二劑疫苗注射，四日後接受快速測試呈陽性反應，翌日的詳細報告亦得到相同結果。Larry向傳媒表示：「我撐了361日都沒有確診，但打完第二針Moderna疫苗後四日就終於中招，機會率是多少？」Larry指他現時有咳嗽、身體疼痛和疲倦等徵狀，感覺像患了普通感冒，並不算嚴重。Larry於1973出道，表代作包括《Broken Lady》和《All the Gold in California》等。

此外，美國猶他州一名39歲女子，上月接種第二劑Moderna疫苗四天後死亡，專家指她的死因初步暫時相信與疫苗有關，但呼籲公眾在有調查結果前，不宜太快下定論。

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