政府大肆呼籲巿民接種疫苗，不過近12日已先後出現4宗接種科興疫苗後死亡個案。現年88歲的黃夏蕙，原來在3月8日亦冒險去打科興疫苗，事緣當日她因膝蓋舊患往看醫生，當時醫生游說她即時接種科興疫苗，她未有多想便答應，事後親友反而比夏蕙BB更擔心，而夏蕙BB在思前想後下，亦擔心打科興疫苗有風險，故想轉軚打另一款復必泰疫苗。《蘋果》今日致電夏蕙BB，她表示打針後未有出現不良反應：「我打針後抖咗半小時，醫生叫我走，我又冇暈冇事，打完針仲去開工拍嘢同去party ，月尾會打埋第二針。其實好多人話我呢個年紀唔啱打科興，我身體好好，冇高血壓冇長期病患。」雖然夏蕙BB第二針想轉呔，但由於政府限制市民只可接種一款疫苗，故夏蕙BB第二針都只能繼續打科興。

另外，65歲張堅庭也在facebook貼出3月10去打復必泰疫苗，他昨晚分享打針後第三天的個人狀況：「第一天黃昏針口有啲痛。當晚睡眠質素自覺良好，但我的WHOOP記錄儀卻表示我的recovery rate只有35%，另外apple watch的sleep APP則記錄深睡只有一小時十五分。我知道mRNA已經發出病毒蛋白出現了，免疫系統開始準備，各細胞單位就位，備戰狀態下，Recovery Rate當然低。第二天痛感消失90%，喉嚨有輕微乾，二小時後已經回復正常。第三天，完全沒有不適反應。」

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