蘇志威與太太劉小慧夫婦同樣是愛動物之人，對家中的貓狗主子愛錫有加，今年1月，家中愛犬bearbear不幸肺炎離世，劉小慧難免傷感，她更在社交平台出post悼念愛犬。事隔近兩個月，蘇志威夫婦已走出喪犬陰霾，今日劉小慧在facebook宣佈蘇家有新成員——黑白色貴婦犬Scooby加入。

劉小慧代愛犬出post打招呼：「哈囉大家好，我係蘇家新成員，爸爸媽媽叫我做Scooby。我係貴婦嚟架，本身我冇中文名，有個Auntie幫我諗到個好好聽嘅中文名，就係『蘇富比』，因為代表我喺爸媽心目中好矜貴好值錢，我鍾意啊！」

蘇志威抱起Scooby時，見牠件頭不小，但就一臉BB樣；而劉小慧在照片中不時擺出嘟嘴表情來合照，似乎對Scooby十分溺愛。她又指，因為Scooby近排有氣管敏感問題，將來待Scooby痊癒便會帶狗狗做直播，讓愛犬可以見世面。

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