樂壇天后「籮霸」 珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）與前棒球巨星未婚夫A-Rod訂婚兩年驚爆分手，據悉原因與A-Rod上月偷食女星Madison LeCroy的緋聞有關。

珍妮花與A-Rod於2017年開始交往，A-Rod前年求婚成功，但婚禮卻因武漢肺炎影響一拖再拖，珍妮花早前曾直言不急於結婚，到上月受訪時更承認曾接受感情輔導，懷疑兩人出現問題。A-Rod上月初被爆偷食真人騷《Southern Charm》女星Madison LeCroy，Madison事後亦默認事實，但就指與A-Rod沒有發生過肉體關係：「我們講過電話，這是事實，他從未有在肉體上背未婚妻與我出軌。」有知情人透露，指A-Rod雖然肉體上沒有出軌，但事件已令貴為天后的珍妮花非常尷尬，所以決定分手，有指兩人在兩星期前協議分開。

A-Rod過去曾經有過一段婚姻，並育有兩名女兒，他於2019年在巴哈馬海灘跪地向珍妮花求婚成功。A-Rod曾與多位女星傳過緋聞，當中包括天后麥當娜（Madonna）、狄美摩亞（Demi Moore）、金美侖戴雅絲（Cameron Diaz）和姬蒂韓遜（Kate Hudson）等。而珍妮花就結過三次婚，為男歌手前夫Marc Anthony誕下一對龍鳳胎。

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