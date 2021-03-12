在香港立足36年的UA戲院隕落，令香港戲迷欷歔不已，不過座落於堅尼地城的高先電影院卻令電影界重拾曙光，董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）出錢出力撐本土電影，在風雨飄搖環境下開戲院，更首度將抗爭紀錄片《理大圍城》搬上商營戲院播放，被黃修平稱為電影業俠女的Winnie，勇字當頭，行事作風「人棄我取」，多年來排除萬難實現電影夢，箇中有血有淚。

撰文：何永寧

攝影：仇志德

武肺疫情重創電影業，當UA戲院因蝕錢抽身全退，曾麗芬卻眾人皆醒我獨醉，在堅尼地城開戲院，逆巿下投資拍本土電影。高先曾投資的有陳果導演的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》及黃修平導演的《狂舞派》等，行內人講笑話Winnie近年講得最多一句是「我搞掂」，不少新晉導演會找她幫手籌集資金，Winnie笑笑口反問︰「邊個講㗎？係咪黃修平呀。」她因為欣賞黃修平對電影的熱誠，最後投資拍《狂舞派》，大收1,316萬。

排片更自由 可播心愛電影

Winnie說拍片及揀片喜歡「人棄我取」，所以新導演都愛找她合作，遭黃修平於訪問中形容她為現代俠女︰「Winnie喺我心中係俠女，係低調、但能量好大嘅俠女。當時佢同我哋講咗一句說話『人哋覺得唔得嘅，我最鍾意做』，我覺得呢句話好有型，係默默做，相信有價值、對嘅事情，佢就會低調咁做。」而俠女精神亦體現在她夠膽於旗下戲院上映抗爭紀綠片《理大圍城》，並為電影發聲平反，肯定它的價值。

高先電影成立初期以發行為主，Winnie自滿打得最漂亮一仗，是90年代在嘉禾時引入日本片《搶錢家族》︰「嗰時得灣仔影藝戲院上，做咗524日收1,100幾萬，打破香港電影上畫最長紀錄，用3萬美金（約23萬港元）買斷，仲唔使分紅。」1992年她再憑《五個相撲的少年 》闖佳績，引發發行商搶購日本片，但Winnie又即轉向泰國片，因《鬼眼》及《鬼妻》再大賣，被陳善之起了「鬼婆」外號。談到電影發行，Winnie不得不提2015年的抗爭片《十年》︰「要講番嗰時《十年》香港唔係我哋發行，因為冇戲院同佢做。開頭係一間戲院做，後期做到好多院線加入，突然就冇咗戲院，佢哋嚟搵我哋，仲有邊啲可以做，高先就同佢哋做iTunes、Google Play，我哋係負責海外發行，本地發行喺佢哋自己搵院。」

搞戲院一直是Winnie的夢，在影圈數十年差不多每個崗位都涉獵，單單未搞過戲院。正當人人認為戲院沒可為，她再次發揮人棄我取的「拼勁」︰「從發行角度，有間戲院可以排自己鍾意嘅戲，自由度大。」疫情下開戲院有難度，Winnie試過有兩位大股東去年退股，驚過，最後問題解決︰「有冇諗退休？起碼要做十年，因為呢間戲院至少十年。跟住姨甥Felix接手，佢比我更愛香港電影，係我接班人。」戲院上月已開幕，她表示第二間陸續有來。

獲李嘉誠聘用 寧揀入嘉禾

Winnie當年自商學院修畢秘書課程就入嘉禾︰「嗰時聖心讀秘書科，校長介紹我入嘉禾，呢份係第一份亦係唯一一份工，爸爸又介紹我入長江（實業）做秘書，當時長江請咗我，但我唔想囉。面試見我嘅係李嘉誠同洪小蓮，入到去爸爸同李生講『我個女，啱啱畢業』，李生話『好吖......』，跟住叫爸爸帶我見另一位主管。入到去都驚驚哋，唔記得自己講過乜。」Winnie對首富印象模糊，只記得李生很和善、面帶笑容。她最後揀了電影路，被派往嘉禾旗下的泛亞電影負責海外發行、買賣片的部門當秘書，近水樓台下開始買賣片、宣傳及排片上映，當幾任泛亞主管離職後，Winnie頂硬上接手︰「1982年公司升我做主管，跟住去康城買片，其實完全冇買賣片經驗。」

Winnie記得在嘉禾年代，只要午飯時間撞到洪金寶就注定有食神，大哥愛拉隊到尖沙嘴的樂宮樓食飯，一開就兩枱，反而成龍較少請食飯︰「大哥鍾意同我哋傾偈，以前公司較細，人少好好玩，許冠傑試過聖誕節坐喺reception彈結他唱歌。」好景不常，1998年嘉禾決定解散宣傳部，她眼見10幾位同事面對失業徬徨，跟公司商量自組公司請回原班人馬，替嘉禾做發行宣傳，Golden Scene才正式成立。