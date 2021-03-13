李雲迪徒弟、「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）向來愛在社交網做分享，不過近日她很惹是非，一次到網台直播時，擅長古典音樂的她突然被要求即席彈keyboard，結果因為不熟悉及欠缺排練表現未如理想遭網民圍攻，Cathryn不僅跟主持人罵戰，她更嬲爆離場。Cathryn受不住網民指控，情緒大受影響，今日突然在IG上載一張頸有紅痕的照片，她自爆曾萌自殺念頭，情況令人擔心。

Cathryn更留言講出為何恐怖相片，她說：「昨天半夜情緒一度崩潰，吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去，又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動，不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏着，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」

Cathryn續說：「我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直expect我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。可是有時我出錯一點，情緒失控一次，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想致我於死地，也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」Cathryn今日已把相片和貼文刪走。生命寶貴，網民都留言鼓勵Cathryn勿做傻事：「不要這樣傻，生命無take 2，珍惜自己所擁有的一切」、「姐姐，你是我學習的對象，要好好的活下去」、「活着才有希望，才能繼續變得更好」。

此外，Cathryn近日又被一位大馬電影監製李建興（Jack Lee）數臭她的工作態度差，屢次遲到失約，Jack爆料曾安排Cathryn於李力持執導電影《華Xiao英雄》中擔任女主角，首次見面卻遲到兩小時，最後怕會耽誤拍攝進度換角，兩人自此不和。Cathryn更曾來港發展，2016年曾接拍錢國偉執導的電影《辣警霸王花》，原本被看好的她，最後因不配合宣傳，戲份全被剪走。Cathryn曾反控李建興安排工作要她出席飯局，更斥要跟投資者陪喝酒上床。

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