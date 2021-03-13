歐錦棠前日在其YouTube頻道《乜乜棠水舖》，以暢談形式分享1995年由亞洲電視拍攝的《精武門》幕後花絮，回顧他與甄子丹對打的場面。但上載不夠1天時間，歐錦棠隨即接獲TVB投訴，指《精武門》現有版權屬TVB所有，要求他立刻將有關該劇刪走或下架。

歐錦棠在facebook發帖文說：「是咁的，噚晚上線嘅最新一集《乜乜棠水舖》，今日被下架，原因係tbb投訴裏面有佢哋嘅版權片段。咦？乜原來佢哋買埋《精武門》咩？真係唔知喎！但係我見其他YouTube頻道一直都有精冇門丹丹啲片段，咁耐又唔理嘅？原因只有一個，就係《乜乜棠水舖》堅係好睇，連tbb面班友都係捧場客，所以十年唔做嘢，一做就呢單，一定係，除非唔係。我哋當然會尊重版權啦，所以製作團隊特別趕工剪咗一個新版，剪輯得好辛苦㗎，大家即刻click入去同我睇十次！」

今日接受《蘋果》電話訪問的歐錦棠說：「係接到YouTube投訴，我梗係第一時間拉咗條片落嚟，YouTube report畀我知邊段時間至邊段時間，我跟佢要求做，唔理製作人係邊個，唔使拗刪咗先，再換上另一剪輯版本。」對於下次會否小心處理，他說：「外國YouTuber都會講電影，外國版權仲緊要，我今次用咗10幾秒嚟講，片段都係喺網上揾，希望佢哋對我揸得緊同時對其他都一樣。」歐錦棠指網友對他被TVB投訴事件反應很大，但同時令其頻度點擊飆升。

接獲投訴後，歐錦棠昨日將片段重新剪輯上架，還在新上載的片段加以標籤說明：「由於TVB擁有版權，大家自己揾原片睇啦﹗邊會估到亞視劇集係TVB版權。」片尾仍保留看到《精武門》幕後片段的預告。其實，早於2015年，無綫出價1000萬元購買亞視2000小時、相等於約80部的武打劇集，當中包括多套經典作品《洪熙官》及《精武門》等。

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