樂隊RubberBand（RB）和鄭中基將在下月分別舉行演唱會，門票同樣在昨日優先預售，反應皆十分熱烈。RB下月４及５日在紅館舉行「RubberBand Ciao 2021」演唱會，門票昨早10點優先預售，但僅僅一分鐘便全部售罄；昨晚RB即宣佈於下月3日加開一場，即合共三場。而鄭中基下月舉行首個drive in演唱會，設有近百套售價6,000元的四人一車套票，雖然有人指售價略貴，但開賣不久亦光速售罄，由此可見樂迷的確「餓」show太久，誓要進行「報復式看演唱會」。

「一齊印證時代」

對於門票被秒殺，主音6號昨日回覆《蘋果》表示：「好suprised，好感謝啲朋友樂迷一早10點就上網狂click，我起身後都有回應朋友，一係等到17號公開發售。𠵱家決定開多一場，希望多啲朋友可以嚟感受，今次個騷比起三年前更加有時代印記，三年前係比較自我團隊，但今時今日已好唔同，就喺呢個時代切入點同大家一齊印證。」至於同期的鄭中基演唱會反應同樣熱烈，6號坦言十分開心，以前開騷睇騷是平常不過，但現在卻要經歷起落，祈求疫情不要反覆。加場與另外兩場的門票，將於下周三公開發售。

鄭中基下月24至25日於中環海濱舉行「Drive In Ultra - WEE are Ronald Cheng自駕演唱會」，昨日公門票公開發售，車輛套票被掃一空，而座位門票亦僅餘少量。演唱會主辦發言人Kenny昨日回覆《蘋果》時表示，之前已有不少super car，如法拉利及林寶堅尼等的車會也問及售票情況，因此他相信屆時會有不少此類車的車主捧場。Kenny同時表示入場的車輛全部皆會檢查人數，以及給名牌識別，以防有人偷運其他人入場，他謂：「其實有人問點解唔做全場都係坐車睇騷，但計過場地只可容納500架車，維持唔到成本，因製作費都過千萬，同埋我哋唔想只有車嘅人先可以睇。」鄭中基的YouTube頻道昨日也有上載短片，解答今次個唱疑問。

林二汶積極備戰

除了RB及鄭中基外，林二汶和梁嘉茵（Serrini）亦將在本月底及下月在紅館及旺角麥花臣場館開騷，兩人的門票同樣售罄，而林二汶近日積極備戰，前晚她在社交網貼出跟樂隊合照，當中何韻詩胞兄何秉舜出任音樂總監，網民大呼期待。