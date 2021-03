在《哈利波特》電影系列中,飾演主角哈利初戀女友張秋的英國華裔女星梁佩詩(Katie Leung)今年已經33歲。她近日接受網台訪問,提及拍攝《哈》片時備受影迷種族歧視的情況,還大爆公關要求她封嘴。

梁佩詩於2005年《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)首次現身在《哈》片系列中,演到2011年大結局《哈利波特:死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2),總共五部電影。梁佩詩近日受訪指她開始拍攝《哈》片不久,已成為網民以種族歧視攻擊的對象:「我在網上搜尋自己,在《哈利波特》fans網站看到很多種族歧視的留言。」她還大爆曾經被公關要求否認有其事:「我記得他們跟我說:『Katie,我們沒有看過他們所說的網站,如果你被問到,只需要說不是事實。』當時我只是點解說OK,即使我是自己親眼看到。我很感恩自己得到這個角色,所以有些東西是不能說。」不過,暫未知梁佩詩所指的公關是指華納兄弟電影公司的公關,還是她自己公司的人,華納兄弟暫未有回應。

