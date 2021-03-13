在《哈利波特》電影系列中，飾演主角哈利初戀女友張秋的英國華裔女星梁佩詩（Katie Leung）今年已經33歲。她近日接受網台訪問，提及拍攝《哈》片時備受影迷種族歧視的情況，還大爆公關要求她封嘴。

梁佩詩於2005年《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）首次現身在《哈》片系列中，演到2011年大結局《哈利波特：死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2），總共五部電影。梁佩詩近日受訪指她開始拍攝《哈》片不久，已成為網民以種族歧視攻擊的對象：「我在網上搜尋自己，在《哈利波特》fans網站看到很多種族歧視的留言。」她還大爆曾經被公關要求否認有其事：「我記得他們跟我說：『Katie，我們沒有看過他們所說的網站，如果你被問到，只需要說不是事實。』當時我只是點解說OK，即使我是自己親眼看到。我很感恩自己得到這個角色，所以有些東西是不能說。」不過，暫未知梁佩詩所指的公關是指華納兄弟電影公司的公關，還是她自己公司的人，華納兄弟暫未有回應。

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