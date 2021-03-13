已年過50歲的韓國牙醫李秀珍，因凍齡樣貌及身材而受到外界關注，她又孖住年約19歲的女兒一起經營YouTube頻道做網紅，更不時在網上公開自己的往事，多次引起網民熱議。

住3千呎豪宅

李秀珍日前在頻道上公開了新影片，提起以前曾與前夫住在位於首爾龍山區漢南洞的高級住宅區UN Village居住，該處環境寧靜優雅，還能坐擁漢江的美景，因有不少集團老闆、藝人都居住於此，估計李秀珍及前夫家境都不俗。

李秀珍自爆：「年紀輕輕的我曾跟時任老公住在UN Village，猶如宮殿的屋企大到有100坪（約3,558平方呎），但又有甚麼用？老公每天都出軌、飲酒飲到早上才回來，又打又鬧，我只感到不幸。」此前，李秀珍已公開過前夫出軌的事：「因剖腹生產住了一星期醫院，他只看了BB 3、4日，之後就跟其他女子去泰國遊玩了一個月。」似乎不忍前夫出軌而離婚。

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