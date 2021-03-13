【A.P.C. x Sacai 】

跨界聯乘雖然不是新鮮事，但一加一大於二的化學作用，依法能夠吸引不少時尚目光。

A.P.C自2019年春季開始推出「INTERACTION”計劃」，定期邀請不同的品牌合作，繼過去曾與Carhartt WIP、Catherine Deneuve和Charlotte Chesnais等品牌合作，這次帶來與日本品牌Sacai的聯乘，命為A.P.C. sacai INTERACTION#9 。

由阿部千登勢創立的Sacai，以實驗性的設計聞名，這次合作將雙方的DNA及經典布料混合，並設計出「SA.P.C.Ai」作為系列標誌。Sacai利用其解構與重建的設計手法，加入尼龍布料及拉鍊細節，演繹A.P.C.的經典牛仔服裝，包括牛仔褲、牛仔外套、牛仔連身裙和tote bag，顛覆A.P.C.傳統設計，帶來驚喜。系列將於3月19日登場，有興趣的不要錯過。

【adidas Originals x Dry Clean Only】

另一邊廂，經常與各方合作帶來新意的運動品牌adidas Originals，近日亦帶來最新的跨界聯乘，找來泰國設計師品牌Dry Clean Only合作。

發跡自泰國曼谷跳蚤市場的Dry Clean Only，也是以解構重組拼接的獨特設計風格而大受歡迎。這次的adidas Originals X Dry Clean Only聯名系列，以adibreak運動褲為靈感，將牛仔布融入其中，也有灰色連帽衛衣拼貼trench coat，還推出浪漫泡泡袖短袖tee，長版連身裙拼接條紋襯衫，為簡單設計塑造視覺效果，打破了運動服裝的想像，為日常穿搭增添時尚玩味。

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