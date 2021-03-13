日本富士電視台節目《Downtown Now》昨晚一集播出未公開的清談片段，主持松本人志與一眾嘉賓大談奇怪現象，除了UFO話題外，49歲昔日性感女神藤原紀香，更在鏡頭前透露自己的撞鬼經歷。

松本人志問起錄影廠嘉賓是否信有鬼神，23歲人氣模特兒藤田Nicole先自爆在家中廁所見到一隻白色女鬼，她得知上一手住客是死在浴室，估計是對方的靈魂。同場的紀香姐也不甘示弱，提起自己陳年的靈異經歷，她憶述仍讀小學時，有一晚在床上睡覺，突然聽到有聲，一張開眼竟發現眼前有三個人在她頭上，一邊講方言一邊大笑，三人戴上黑色帽，打扮似是古代的官人，而三人的口內牙齒全是黑色，松本人志問到紀香當時反應時，她稱：「雖然並不恐怖，但不知如何是好...」節目播出後，當地網民亦有展開討論，不少人對她的撞鬼經歷半信半疑，更有人認為紀香姐的輕鬆演繹似亂噏居多。

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