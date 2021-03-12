曾在香港發展的日本男星藤岡靛（Dean Fujioka），移居台灣時邂逅印尼籍華裔太太Vanina，兩人於2012年結婚，先後誕下一對龍鳳胎及細仔，而Vanina曾經歷失婚，與前夫有一名20餘歲兒子。

40歲的藤岡靛出名顧家，昨日他公開4歲細仔的新相，慶祝囝囝生日，亦貼出他抱住細仔，再被愛妻攬實的溫馨合照，獲網民大讚郎才女貌。藤岡靛原名藤岡龍雄，1980年生於日本福島縣，其細仔的生日是3月11日，由於前日正是311大地震的十周年，故藤岡靛難免百感交集，並留言：「Now 311 means a new beginning, means hope to me.」表示與家人不會忘記這個日子。

最近，藤岡靛要接拍NHK大河劇《直衝青天》，繼同台晨早劇《阿淺來了》之後，再次飾演「大阪經濟之父」五代友厚一角。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！