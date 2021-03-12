在香港立足36年的UA院線，在毫無先兆下結業，戲院業敲響了喪鐘。據知，UA旗下6間戲院，在過往幾年每間都要蝕錢，除歸咎UA用天價搶戲院外，有所謂「拍電影難，做戲院更難」。偏偏在眾人皆醒之際，高先電影公司負責人曾麗芬（Winnie）獨醉，在堅尼地城開戲院，以「高先」命名的電影院已於上月中，戲院重開時開幕。這份「血」Winnie自言始於嘉禾年代，卻因為心力交瘁捱出病來。

兩度患上癌病

在電影發行界Winnie素有「四大美人」之稱，但她笑言從未聽過，反而最多人叫她做「鬼婆」。Winnie一身素黑打扮，是她最愛的顏色，影院用色亦主打黑白。她頸上掛着十字架，信仰兩助她走過死蔭幽谷︰「相信係神嘅恩典，第一次話有腫瘤大概係2003、2004年左右，嗰時仲係兩個腫瘤，前後睇咗6個醫生都話係cancer。」當時她先後睇過6位醫生，抽血、CT Scan、MRI（磁力共振掃描）都顯示是癌症無疑，就連腫瘤學系教授莫樹錦都斷定無疑。當時雖然有信仰支持，但心情低落同驚，都是人之常情，直到做完手術後，謎底才解開︰「知道有病梗係會唔開心，又要cancel咗啲trip。最後做咗手術出嚟發現唔係cancer，醫生話原來係兩個子宮，最後藥都唔使食。」

要發生的事，始終在2019遇上，當時證實患上乳癌，確診初期Winnie責備自己︰「嗰段時間真係好多壓力，又要搬office，又好多嘢。覺得自己好唔愛錫自己，通常有cancer都係咁，所以勸大家唔好畀壓力自己。其實嗰時5月做手術，之後社運事件睇電視都覺得好唔開心，好彩最後都復原得好好。」

發行到拍片「我搞掂」

高先電影由電影發行到近年投資拍片，有陳果導演的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、黃修平導演的《狂舞派》、黃浩然導演的《點對點》等。有行內人講笑話Winnie近幾年講得最多的一句是「我搞掂」，凡有新晉導演又或者找不到投資的題材，都可以找她幫手籌資金。Winnie笑笑口反問︰「邊個講㗎？係咪黃修平呀。」講起二人的淵源，要數到多年前台灣金馬獎創投會，原先Winnie想到黃修平的攤位撐場，她說︰「見佢好努力，好感動佢做咗好多嘢，都未開到（戲），咪約咗佢返香港傾。」最後拍成《狂舞派》大收1,316萬元，成績非常好。Winnie訪問中強調「得啦，我搞掂啦」應該只講了一次，並不經常講。Winnie拍片的「血」源於嘉禾年代，在嘉禾後期開始做埋中文片，又睇吓劇本，自此便入了血。高先開頭沒有資金做，到後期越來越鍾意做港片。

近年差不多新晉導演，都跟她拉上關係，由陳志發《點五步》、黃進《一念無明》、陳小娟《淪落人》，到近日被譽為「高先三寶」的《叔·叔》、《金都》及《幻愛》等都是。Winnie話拍片同揀片喜歡「人棄我取」，所以新導演都喜歡找她合作。黃修平在訪問中形容對方為現代俠女︰「我覺得Winnie喺我心中係一名俠女，係一名低調，但能量好大嘅俠女。當時佢同我哋講咗說話： 『人哋覺得唔得嘅，我最鍾意做。』我覺得呢句話好有型，亦係默默做，相信有價值、對嘅事情，佢就會低調咁做。」講到Winnie亦不得不提《十年》，她說︰「其實我要講返，嗰時《十年》香港唔係我哋發行，因為冇戲院同佢做。開頭係一間戲院做，後期做到好多院線加入，突然就冇咗戲院，佢哋嚟搵我哋，仲有邊啲可以做，高先就同佢哋做iTunes、Google Play，我哋係負責海外發行。本地發行係佢哋自己搵戲院放映。」

《搶錢家族》成功搶錢

高先電影成立初期以發行為主，Winnie雖然被稱為「鬼婆」靠靈異片起家，但她自言印象最深、打得最漂亮一仗，是90年代替嘉禾引入日本片《搶錢家族》︰「嗰時得灣仔間影藝戲院上，做咗500幾日（實際上映524日），收1,100幾萬，打破了香港電影上畫日期最長紀錄，賺咗好多錢，嗰時用咗3萬美金（約23萬港元）買斷，仲唔使分紅。」保守估計《搶錢》就賺了400多萬元，當時太古城買一個實用面積580方呎的高層單位，大概是400萬元左右。日本電影有市場，1992年她再引入《五個相撲的少年 》，上映321天，票房698萬元，引發各發行商開始一窩蜂搶日本片，片價水漲船高。Winnie轉而向絕不流行的泰國片埋手，她分享自己揀片心得︰「揀戲最緊要過得自己，唔好諗一個gimmick去跟風做，要真係拍得好、我都鍾意嘅，唔好諗乜嘢類型，就算以前發行啲鬼片，都係拍得好。」之後泰國片《人妖打排球》、《鬼眼》、《鬼妻》開闢了另一條戰線。

已安排接班人

Winnie近作是開戲院，正當人人都認為戲院無所作為的時候，她再一次發揮人棄我取的「拼勁」。搞戲院一直都是Winnie的夢，影圈數十年，差不多每個崗位都涉獵，單單就是未搞過戲院，她說︰「從發行角度，有間戲院會好適合，可以排一啲自己真係鍾意嘅戲，有時你鍾意，人哋（戲院商）未必鍾意，排得會比較辛苦，有自己戲院會自由好多。」疫情下開戲院確實有難度，Winnie試過有兩位大股東去年退股，驚過，最後問題解決︰「有冇諗退休？我起碼要做十年啦，因為呢間戲院至少10年。跟住畀我姨甥Felix接手，佢好熱愛電影，比我更愛香港電影，係我接班人。」Winnie喜歡非黑即白，戲院用色反映個人喜好，戲院地址亦再強調「呢度係堅尼地城」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！