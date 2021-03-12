日前《蘋果》見到藍奕邦獨自坐的士到大坑，他特意避過食晏的繁忙時間，於當日下午2時45分才去吃午餐。穿黑色連帽衛衣孭背囊的他，走入一間茶餐廳，當時店中人客不多，阿邦還是刻意揀了一個角落位置，坐下時仍是戴着口罩，不過全程警覺性甚高。阿邦叫了碟頭飯配熱奶茶，其間似發現被人眼望望，他便戴上衛衣帽，低頭快食，然後火速走人。

阿邦飯後走到後巷，原來準備抽飯後煙，煙癮大的他拉低口罩到下巴，喪吸不停，背着鏡頭的他混在吞雲吐霧之中，一邊吸煙，同時又口噏噏，似是用免提聽筒跟友人傾電話。阿邦吸煙時背着大街，時而面壁，盡量避開途人目光。

阿邦吸完煙後，竟隨手把煙蒂丟在地上便離開，作為公眾人物，的確欠缺公德心，隨地丟垃圾的定額罰款是1,500元。之後他拉上口罩便行出後巷，到便利店買飲品，再在附近行了一陣便截的士離開。平日喜歡玩IG的阿邦，這天未有把行程貼上網，不過他日前行山孭着的背囊正是當日出動的同一個款式。

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