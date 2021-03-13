日劇天王木村拓的18歲細女光希走紅亞洲，最近在內地選秀節目《創造營2021》中以視像登場，身價更達巨星級，傳出其酬勞多達300萬人民幣，還傳出將在內地以歌手身份出道，挑戰用普通話唱中文歌，而她曾為星媽工藤靜香的出道30周年專輯創作三首歌曲，遺傳了父母的音樂天份。

50歲的工藤靜香活躍社交網，雖然兩個囡囡出道後以星媽身份跟出跟入，但靜香仍照顧一班忠實fans，最近推出翻唱中島美雪名曲的全新專輯《藍色火炎》，還四出宣傳谷碟。靜香曾表明沒有美圖習慣，見她不時以真面目示人，近日她在IG的限時動態便公開零妝容的自拍照，獲讚勇氣可嘉之餘亦夠晒natural。

至於木村拓哉方面，自從加入IG行列後就經常公開工作日常，就算不用工作也沒有偷懶，日前表示在家中挑戰完健身滾筒後，昨日亦去游水及焗桑拿，十分充實。

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