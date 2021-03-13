將於香港時間下星期一舉行的格林美近日鬧得滿城風雨，繼英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik炮轟大會受賄後，The Weeknd亦宣佈從今不會再遞交音樂到格林美，直指大會的「秘密委員會」操控提名名單。格林美慘被杯葛，就連今年連獲9項提名的天后Beyonce亦證實不會現身頒獎禮。

天后Beyonce在格林美獲得的9項提名，當中包括年度大碟和年度歌曲兩個大獎。英國《泰晤士報》（The Times）指今次已是近年第三次最受觸目的提名人不參與格林美演出，包括前年的Kendrick Lamar和大前年的Jay-Z。Beyonce多年來只於2010年憑歌曲《Single Ladies》得過一次年度歌曲大獎，其餘大部份都是奀獎提名，她一共已奪得24個獎項，再贏多8個就會成為獲得最多格林美獎的歌手。

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