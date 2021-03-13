曾志偉年初強勢回歸大台做曾志偉副總經理兼行政委員會特別顧問，全面掌管綜藝及音樂節目，主打綜藝的余詠珊都要讓位削權，其夫、星夢CEO何哲圖己在上月底離職。志偉決定重整旗鼓，火速與四大唱片破冰，他還搵自己友班底助陣，重整管理層，除安排王祖藍為首席創意官，何麗全擔任星夢娛樂行政總裁，有報道曾做藝訓班導師的馬浚偉會返大台掌管藝員訓練班部門，幫手培訓新人。

大台的劇集用來用去都差不多那一班演員，觀眾都看到膩。志偉希望培訓新臉孔，讓觀眾有新鮮感。當年參加歌唱比賽入行的馬仔，由樂壇到公仔箱，演藝路都暢順，他形象也入屋，過往參演過不少受歡迎劇集，包括有《鐵血保鑣》和《宮心計2深宮計》等等，擁有一班師奶粉絲。

飲水思源的馬仔曾表示，自己出身TVB，娘家有需要必定返去幫手。圈中人緣不錯的馬仔跟大台高層樂易玲和曾珍關係密切，他早年跟鄭丹瑞等做過大台的藝訓班導師，馬仔近年都不斷學增值自己，去年在北京大學光華管理學院修畢行政人員工商管理碩士課程，最近又投資開設個人的「演藝教育中心」，看來志偉就是看到他有這方面經驗。就返娘家幫手一事，馬仔今日回覆《蘋果》：「樂小姐和我一直有聯絡，志偉哥也有和我討論過合作，但詳細情況未有落實，大家傾談是愉快的，但如何合作和合作甚麼要再傾！」

馬仔返大台掌管藝員訓練班部門消息傳出，網民在討論區熱烈討論，有網民狠批評馬仔未夠班做這個管理層「馬浚偉夠料訓練新人咩，我印象中佢都唔係好戲嗰堆」，也有網民撐馬仔「老實講，馬浚偉唱歌做戲都唔差」，也有網民明白大台要人甚難「根本冇人肯幫cctvb教人，我不如睇《喱騷》秋生哥教人仲好啦。」對於這些非議，馬仔大方回應：「乜都未落實，太多傳聞，定咗先啦！」

此外，志偉重整星夢旗下歌手，有傳會放棄的一班星夢歌手如要留低，就要加簽TVB經理人約才有生機，據知菊梓喬、林穎彤、譚嘉儀及戴祖儀都會簽約。

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