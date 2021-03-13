太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）的太太陳慧玲一直熱衷運動，而且keep得一副好身形，她不時在社交平台晒相，吸引不少網民追隨。今日洗米嫂在IG貼出自己考獲初級瑜伽教練的證書，十分開心。

洗米嫂上月貼出三代同堂慶祝新年的照片，原來當時的她已經考完試，應考前她特地閉關加緊練習，專心迎試。從洗米嫂今天晒的證書上看到，她考獲的是印度恒河瑜伽教育學院的初級瑜伽教練證書，當中包括體位、理論、唱頌等專業課程。眾所周知，印尼有很多瑜伽學校，根據網上資料，洗米嫂投考的學校不單結合不同瑜伽的特點，再融入瑜伽本身的元素，在瑜伽的基礎上再因應學生的程度施教，同樣重視理論和練習兩方面，務求學生可以透徹理解瑜伽。

洗米嫂成功合格，網民都戥她開心，紛紛留言恭賀，又指她可以成功考取專業資格，十分厲害！雖然有牌在手，但洗米嫂未有進一步透露會否再考更高級別的證書。其實早前已得知自己合格的洗米嫂，已提早向友人報喜，當時已有網民留言叫洗米嫂開班教人，惟洗米嫂沒有回覆或透露意向。

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