《月升之江》因醜聞易角，而近年韓劇也不乏同類例子，始終韓劇大部份採取邊拍邊播的方式，一旦主角出現負面新聞，隨時影響拍攝進度。《月升之江》無縫交接，實屬難得。

《朝鮮生存記》姜至奐涉性侵

2019年播出的《朝鮮生存記》由姜至奐主演，不過劇集播至中段，他即被指性侵兩名公司職員，即時被飛出劇組，劇集也因而停播兩星期，最終找來田徑運動員出身的徐芝釋接棒主演。本來劇集全長20集，但最終劇組也決定縮短拍攝規模，以第16集為大結局。當年觀眾除了狂罵，更狠批劇集爛尾，不堪入目。

《Return》高賢貞與劇組不和

韓國小姐出身的高賢貞，2018年曾演劇集《Return》，在劇中飾演電視法庭節目主持人，更是多宗殺人案真兇。劇集全長34集，不過播至第15集時，傳出高賢貞與劇組不和，劇組也明言無法和她繼續合作，由朴真熙接替。其實高賢貞近年頻傳負面新聞，更被工作人員指她不記對白，態度欠佳，在行內是數一數二犯眾憎的演員。

《延遲的正義》裴晟佑隱瞞酒駕

去年10月首播，今年1月底大結局的《延遲的正義》，由權相佑飾演平民律師，裴晟佑飾演踩界記者，與權相佑搭檔查出社會黑幕。不過，裴晟佑在去年11月因涉酒駕被調查，但他竟向劇組隱瞞事件，並沒主動申報，直至傳媒爆料才令事件曝光，劇組得悉後也立即終止和他合作，劇集更停播數星期，最後由裴晟佑的經理人公司老闆鄭雨盛親自出馬，接替他的角色。裴晟佑上月底被正式起訴，須繳交約五萬港元罰款。雖然事件已告一段落，但未知何時能重啟演藝活動。