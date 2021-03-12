大台小花江嘉敏近日是非不斷，繼跟馮盈盈因去年出席富豪船P後反目，再引發P圖是非，最近又有前粉絲在連登出post力數她EQ低、寸寸貢、貪心、高竇、態度差及當粉絲如下人等惡行。《蘋果》近日又收到讀者爆料，指江嘉敏主動聯絡一間生果店𢱑吃免費餐。

「幫我砌靚啲影相」

從讀者提供的幾張對話截圖所見，江嘉敏曾主動聯絡水果店，問可有「水果之王」黑刺榴槤出售，對方回覆沒有出售，表示可代訂連同購買其他生果時一併送貨，江嘉敏表示想訂五人份量的榴槤，還未講到價錢，江嘉敏便說：「之前我喺第二間買，個老闆好搞笑，我諗住畀錢嗰陣，佢話請我食，我幫佢post咗Ig。」暗示以貼Ig換免費吃生果。

不過生果店負責人多番表明若訂購其他生果時，可以送榴槤給她吃，未知江嘉敏是會錯意，還是詐儍扮懵。生果店向她推介熱門生果，江嘉敏老實不客氣謂樣樣都鍾意：「我除咗酸嘅唔食，全部都食。」江嘉敏更揀喜歡的生果，希望翌日便收貨，她的理由是：「因為有個訪問想睇我嚟緊呢個禮拜食乜，我想影埋啲水果。如果你哋請我食，你哋話事啦，幫我砌靚啲，畀我影相靚靚呀。」

提出長期「合作」

及後，江嘉敏還主動向生果店提出長期合作：「你哋有冇興趣我哋長期合作吖！你哋每星期都送啲水果過嚟，我可以post多（啲）Ig、story。」擺明車馬叫對方長期免費送生果。據知當日生果送到指定地點，江嘉敏並沒有付款。生果店亦當請她吃作罷。

沒想到江嘉敏食過翻尋味，之後還多次聯絡生果店，見對方未有回覆，江嘉敏就留言問對方是否發生事故，生果店負責人最後直接回應跟大台理念不同，拒絕合作，仍然給江嘉敏落台階。

江嘉敏昨日就事件回覆傳媒，她避談𢱑水果一事，只說：「我都有朋友係開水果店，其實我好多謝佢哋，因為我平時去買水果，佢哋唔單止會畀discount我，有時過時過節仲會請我食㖭，佢哋對我咁好，我梗係當然都會分享畀其他人知啦。」