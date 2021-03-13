憑一曲《絕》而爆紅的傅珮嘉（傅又宣），在2019年曾有機會舉行入行20年演唱會，不過當年因公司內部行政問題，令個唱延期。去年4月，本來會在麥花臣開騷的傅佩嘉，又因武漢肺炎疫情，第二度宣佈個唱延期。經歷兩次延期後，傅珮嘉今日在社交網站中表示因「Timing」問題，忍痛宣佈取消演唱會。

傅珮嘉在IG中以「決定把演唱會的日期釋出」為題出post，本以為她公佈演唱會日期，但原來傅佩嘉是要為其首個個人演唱會劃上「句號」。傅珮嘉在文中表示決定取消的感受是很複雜亦覺得好抱歉，她感謝場館這兩年間一直有為她預留場地，亦感謝一直等待她開騷的歌迷，之後她解釋取消的最大原因是Timing問題：「疫情反覆令大家都身心疲累，而成就一個演唱會的背後，實在牽涉太多人和事，在面對明天都不知會如何的每一天，要把一個團隊拉進來陪我任性，我做不出。」傅珮嘉又謂不希望看到工作人員，為了達成她開演唱會的願望要到處奔波兼承受壓力：「如果只為了我達成願望，就算實現了，我也不會快樂和幸福。」

傅珮嘉表示自己由始至終也深愛音樂，故她想唱得快樂之餘，跟她合作的音樂人亦快樂，歌迷聽到她的作品時亦能感受「安慰的快樂」，由於自己愛音樂與名利無關，故就算在clubhouse開個房間清唱或向大家分享喜愛的廣東歌亦會覺得快樂：「雖然在歌壇一直沒甚麼大志，永遠都叛逆的與人背道而馳，但是我問心無愧啊！人生那麼苦短，能這樣也相當不錯了。」而傅珮嘉指若疫情過去後，若再有機會讓她開騷，那大慨就是她的Right Timing：「緣份，我會好好活着默默等待。謝謝大家。」而《絕》的填詞人黃偉文見到傅珮嘉出post後，亦留言表示要「陪着全宇宙一起等你」。

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