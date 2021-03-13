韓國女團BLACKPINK成員Rose昨日推出首張個人專輯，並發佈主打歌《On The Ground》MV，短短4個多小時的YouTube點擊次數已突破千萬，至今一天已有高達四千多萬點擊，人氣非常強勁。這次的MV製作非常重本，開場已是火燒私家車，以及水晶吊燈墜落的畫面，最後更有煙火效果及唯美的玫瑰花海，完美襯托Rose的名字。

配合多個場景，Rose亦轉換了不同造型，展示其時尚魅力，開場先是穿上Alex Perry的桃紅色禮服，之後換上David Koma飾水晶bodysuit 搭配Moncler羽絨手袖，加上綁帶緊身胸衣式腰帶及羽毛拖尾，化身殺手般的暗黑造型。

MV內有不少華麗的性感造型，Rose穿上Cong Tri 亮片bodysuit與不對稱迷你裙，以韓國品牌Bridal Kong的羽毛上衣搭配高訂品牌Haleia的荷葉邊迷你裙，另外又穿上Mihano Momosa玫瑰花貼身迷你裙，都展現出她的冷艷魅力。Rose又以And The Other紫色毛毛外套搭配Re/Done T恤與黑色超短褲，帥氣有型。

尾段Rose穿上Haleia粉紅色格紋式連衣裙，層層的荷葉皺褶設計營造出少女輕盈感，並戴上Tiffany & Co.的 HardWear 系列金色耳環，被一片玫瑰花海圍繞，場面非常夢幻。最後Rose再以開場的Alex Perry桃紅色禮服登場，並穿上Saint Laurent 黑色biker jacket，將華麗與搖滾結合。

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