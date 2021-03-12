日本尊尼事務所曾在藝能界隻手遮天，可是自創辦人Johnny喜多川在前年7月離世後，其一手建立的偶像王國逐漸崩壞，過去兩年流失大量王牌藝人，除了SMAP不歡而散外，少年隊、嵐亦先後解體發展，還有山下智久、長瀨智也等相繼離巢，KinKi Kids亦盛傳解散，想不到成軍25年的V6昨日卻搶閘宣佈散band，隊中主將、42歲的森田剛更會解約作獨立發展。

森田剛離巢發展

V6成員坂本昌行、井之原快彥、長野博、岡田准一及森田剛都已成家立室，只有三宅健未婚，而森田剛大前年宣佈娶47歲失婚影后宮澤理惠後，正積極轉型，他認為一直背負尊尼藝人的包袱，於事業上難有新突破，故在去年底已決定離巢。日媒《女性Seven》報道，在V6解散消息曝光前數日，宮澤理惠帶住為前夫所生的11歲女兒偕森田外出食蕎麥麵，其間兩夫妻在店外抽煙，對話時一臉嚴肅，似乎是談起今後的發展問題。事務所昨午發聲明證實消V6將於今年11月1日的出道紀念日正式解體，六位一體的V6由兩小隊組成，較年長的坂本昌行、井之原快彥、長野博以20th Century為名發展，其餘三人屬於Coming Century，因森田剛去意已決，五位隊友也會尊重其意願，認為「六缺一」已不再是V6，才決定解體，但20th Century則會保留。

尊尼的當紅藝人買少見少，日劇天王木村拓哉正為公司孭起重擔，而其18歲細女光希入行兩年已紅遍亞洲，傳出休學的她升呢做「特邀助力官」，在內地選秀節目《創造營2021》上以視像登場，除以評審姿態助陣，還為節目主題曲填英文歌詞。有報道指光希的身價達巨星級，是次接《創造營2021》的酬勞有300萬人民幣，還傳出她將在內地以歌手身份出道，挑戰用普通話唱中文歌，而她曾為媽媽工藤靜香的出道30周年專輯創作三首歌曲，遺傳了父母的音樂天份。

田原女兒博上位

至於80年代紅極一時的田原俊彥，自90年代起離開尊尼事務所曾被封殺，年屆60歲的他亦出名風流，演藝成績已今非昔比。田原俊彥與分居妻子向井田彩子育有兩女，27歲大女田原可南子入行10年，最近再拍性感寫真博上位，但她表示事前沒有通知老竇，亦不太希望父親看到自己的露肉照。