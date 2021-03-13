韓國人氣話題劇《Penthouse》自去年10月播出就贏盡話題及收視，上月開播的第二季收視亦節節上升，《Penthouse 2》昨晚播出了最新的第7集，上季被賜死的李智雅以羅愛喬身份「翻生」登場，與嚴基俊有更多對手戲，可惜未視刺激收視再創新高，上、下兩部收視分別為19.4%及23.5%，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

尹鐘焄幫女兒刪除記憶

昨晚一集提到，李智雅與嚴基俊激吻後，向對方表示自己是雙胞胎親母羅愛喬的身份，並表現出對「Hera Palace」的強烈慾望，刺激緊張感。另一邊廂，Eugene得知真正推女兒金賢秀落樓梯的真兇是崔藝彬，其父母金素妍、尹鐘焄為她隱瞞真相，因而大感憤怒。而崔藝彬因殺了金賢秀而精神崩潰，尹鐘焄就利用藥物刪除了崔藝彬的記憶。

重遇李智雅

金素妍代唱一事最終被揭發，她哭着向Eugene下跪，並就25年前割傷Eugene脖子一事道歉，並公開宣佈隱退。Eugene下個復仇目標似是嚴基俊，她找到了對方的秘密空間，未知有何發現，鏡頭一轉見她去到停車場，見到跟李智雅一樣樣的羅愛喬而大感衝擊。

此外，李智雅今日在IG公開一段介紹羅愛喬一角的影片，短髮、濃妝示人的她表示：「為甚麼這麼驚訝，以為沈秀蓮活着回來嗎？我叫羅愛喬，是朱丹泰（嚴基俊飾）唯一的女人，這裏的真正主人，也是這區域的瘋女人。以後所有東西都是我的，盡請期待。」引起劇迷熱議。

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