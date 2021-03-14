韓國人氣話題劇《Penthouse》上月開播第二季收視成績非常理想，昨晚播出第8集，上季被賜死的李智雅以羅愛喬身份「翻生」登場，但昨晚一集結尾竟再與危險，朴恩碩為救她而為她做人工呼吸。昨晚收視比上一集微升至上下部分別為19.9%及24.8%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

尹鐘焄同Eugene離婚

昨晚劇情提到，尹鐘焄因為自背叛了Eugene而決定離婚，同時金素妍亦表白自己不愛嚴基俊，並請求與尹鐘焄復合。嚴基俊得知金素妍想悔婚後，就以金素妍女兒崔藝彬是殺Eugene女兒金賢秀一事來威脅金素妍，最終金素妍亦為了女兒而放棄尹鐘焄。

嚴基俊心理創傷發作

另一邊廂，嚴基俊懷疑李智雅的真正身份，又指她兩年前曾經背叛自己，並用槍指嚇她，問她為甚麼當日要離開自己。李智雅不動聲色，更叫嚴基俊開搶，兩人發生衝突，嚴基俊因為小時候的心理創傷發作，開始緊握着李智雅的脖子，當李智雅將近失去意識時，朴恩碩突然出現，並救起李智雅，但李智雅疑似沒有呼吸，朴恩碩即時做人工呼吸救她，兩人終於上演吻戲，將劇情帶入高潮。

尹鐘焄被封國民垃圾

而下集預告李智雅似乎一直掩飾自己的身份，她更似是上一季被賜死的沈秀蓮以羅愛喬的身份回來復仇，預告中可見朴恩碩不斷質問李智雅是否沈秀蓮。而網民對於尹鐘焄背叛Eugene大感憤怒，更留言：「河允徹（尹鐘焄劇中角色）真的成為了國民垃圾」、「千書真（金素妍劇中角色）希望你和朱丹泰（嚴基俊劇中角色）墮入深淵」、「最後的吻！ 不，人工呼吸大發！」、「我為甚麼心動呢？呵呵呵」等，反應熱烈。

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