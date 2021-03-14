男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian），去年尾被《蘋果》讀者撞破和中哥混血兒盧慧敏（Amy Lo）拍拖入坪洲，戀情正式曝光。可是，被指戀愛大過天的他，事後遭網民質疑為拍拖而甩底新城頒獎禮。雖然傳出是非，好彩還有經理人花姐開綠燈，講明一早知他們拍拖，而Ian fans亦樂見偶像和Amy成為一對，認為男才女貌十分登對。

既然外界反應理想，Ian fans和雙方公司又難得接納，Ian和Amy出街拍拖亦少了一份顧忌，趁着白色情人節前夕（13日），他們被《蘋果》讀者李小姐見到拍拖到西貢行街食Tea。從讀者提供的相片中，Ian和Amy穿上一黑一白casual wear，戴上同款藍色口罩及穿着同款花紋波鞋。讀者指二人除了不避嫌十指緊扣外，在餐廳內更是一個餐兩份食。李小姐說：「最初見到佢哋拖住手喺餐廳門外睇餐牌，睇咗一陣先行入去。其實餐廳有分戶外同室內區，去得西貢，大部份人都會揀坐室外，不過Ian同女友就揀咗室內近門口位置坐，唔知係咪覺得我望住佢哋，之後佢哋調咗位，揀坐最入面嘅一張枱。」

讀者李小姐表示Ian和Amy進食時，全程有講有笑，氣氛融洽，她亦見到Ian不下一次餵女友食薯條，Amy亦有禮尚往來。至於在讀者提供的短片中，只見Ian忽然指着餐廳裝修，示意女友望過去，然後趁機靜雞雞拎女友碟內的食物，誰知Amy突然回頭，Ian即快速縮手。Amy見男友整蠱自己，即「反擊」搶奪Ian含在嘴裏、食淨一半的薯條，二人之後相視而笑。或許旁人眼中覺得這些舉動幼稚兼搞笑，但對於一對熱戀中的小情侶來說，卻是浪漫甜蜜的時光。

今年27歲的Ian，雖然曾被指是「女神收割機」，但日前他接受訪問時，就自詡如果拍拖，女友會很有安全感，事關他很少異性朋友，同時會全天候向另一半報告行蹤，他亦不介意被女友查電話，更說：「行得正企得正就唔使怕啦。」

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