由美國Nickelodeon兒童電視台主辦的第34屆兒童選擇大獎（Nickelodeon Kids’ Choice Awards），昨日因疫情關係以線上直播形式舉行，但仍有多位歌手及演員到場領獎，場面依然星光熠熠。

其中一個焦點落在剛宣佈懷上第三胎的姬嘉鐸（Gal Gadot）上，雖然與女主角獎無緣，但其主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）則獲「我最喜愛電影」。有份領獎的她以Stella McCartney黃色入肩長裙登場，拼接波浪形的喱士，亮麗優雅，沒有以腰帶修腰，直接當大肚裝着掩蓋孕肚，就算腳踩平底涼鞋，依然明亮照人。另一位得獎者安娜姬妲妮（Anna Kendrick）就着上Carolina Herrera的立體ruffles飾連身短裙晒腿，但露趾高跟鞋的款式有點老土。

雖然節目target 14歲以下的小朋友，但有份擔任頒獎嘉賓的Hailey Bieber繼續以性感造型示人，Alessandra Rich水晶扣tube top搭配同款貼身半截裙，谷胸兼晒腹肌，襯對Jimmy Choo尖頭高跟鞋，嫵媚誘人。同場的德國超模Heidi Klum則比較老練，懂得睇場合着衫，率先着上上星期才發佈的Dolce & Gabbana 2021秋冬系列，彩色樽領冷衫襯鐵鏈飾皮革長褲，花巧搶眼，似乎特意為頒獎典禮選擇較young和有活力的造型。

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