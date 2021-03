大馬歌手黃明志執導的電影《你是豬》,因內容提到校園暴力和批判種族政策,遭極端分子向大馬警局舉報,忠言往往是逆耳,他3度被通緝。他日前在社交平台拍片宣佈這星期會返回大馬自首,更拍攝短片發表道歉聲明。今日他已乘飛機由台灣返回大馬,在機艙上自拍報平安,他寫道:「Good Afternoon Malaysia . Haven’t been home for more than half a year...。平安抵達吉隆坡國際機場,等待出海關。祝我平安。」而且更hashtag身心靈健康、有很多工作計劃、沒有自殺傾向、沒有心理疾病、不曾寫過遺書。網民紛紛留言,祝褔他平安,而且有很多台灣粉絲留言期待他安全,歡迎他之後再返回台灣。

向來敢言的黃明志,常為不公平事勇敢發聲,日前眼見同鄉「鋼琴女神」李元玲受到網絡欺凌,黃明志出言力撐,覺得若感委屈,應該「被霸凌就霸凌回去」。而他之前拍攝了6分鐘短片,列出8點道歉聲明,他向馬來西亞全國民眾道歉:「有天睡覺醒來突然發現,這10幾年來做了太多錯誤示範,帶給大家太多不良影響,也教壞很多小孩子,如果沒有黃明志,這個世界上不可能有人罵粗話,甚至不會有粗話這種東西,這些被我教壞的小孩子的父母們,根本不需要負任何責任」。

黃明志又以反諷的口吻,表示自己不該敢怒敢言:「不應該對政府有任何批評,他們為人民犧牲了很多睡眠時間,尤其是在處理人民財務上,根本費勁心力,我應該跟警方合作、配合調查。因為他們為人民付出很多,半夜三點都不睡覺,偶爾會出現在馬路邊,非常努力地工作,我不應該批評我們國家的教育制度,因為馬來西亞的教育制度一點問題都沒有,是最公平的存在,馬來西亞根本沒有種族歧視,其實都是我在胡說八道。我根本不應該把這些社會不好的題材,拍攝成電影、歌曲及MV,因為我們國家根本沒有問題,連我們的政府都是合法的。」最後他拉高衣服露出心口,展示自己身上沒有傷,而且精神良好,沒有自殺傾向。之前他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時,坦言不怕坐牢,反而是怕監獄爆發的武漢肺炎疫情,他坦言:「咳到死也沒人理。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!