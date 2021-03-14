大馬歌手黃明志執導的電影《你是豬》，因內容提到校園暴力和批判種族政策，遭極端分子向大馬警局舉報，忠言往往是逆耳，他3度被通緝。他日前在社交平台拍片宣佈這星期會返回大馬自首，更拍攝短片發表道歉聲明。今日他已乘飛機由台灣返回大馬，在機艙上自拍報平安，他寫道：「Good Afternoon Malaysia . Haven’t been home for more than half a year...。平安抵達吉隆坡國際機場，等待出海關。祝我平安。」而且更hashtag身心靈健康、有很多工作計劃、沒有自殺傾向、沒有心理疾病、不曾寫過遺書。網民紛紛留言，祝褔他平安，而且有很多台灣粉絲留言期待他安全，歡迎他之後再返回台灣。

向來敢言的黃明志，常為不公平事勇敢發聲，日前眼見同鄉「鋼琴女神」李元玲受到網絡欺凌，黃明志出言力撐，覺得若感委屈，應該「被霸凌就霸凌回去」。而他之前拍攝了6分鐘短片，列出8點道歉聲明，他向馬來西亞全國民眾道歉：「有天睡覺醒來突然發現，這10幾年來做了太多錯誤示範，帶給大家太多不良影響，也教壞很多小孩子，如果沒有黃明志，這個世界上不可能有人罵粗話，甚至不會有粗話這種東西，這些被我教壞的小孩子的父母們，根本不需要負任何責任」。

黃明志又以反諷的口吻，表示自己不該敢怒敢言：「不應該對政府有任何批評，他們為人民犧牲了很多睡眠時間，尤其是在處理人民財務上，根本費勁心力，我應該跟警方合作、配合調查。因為他們為人民付出很多，半夜三點都不睡覺，偶爾會出現在馬路邊，非常努力地工作，我不應該批評我們國家的教育制度，因為馬來西亞的教育制度一點問題都沒有，是最公平的存在，馬來西亞根本沒有種族歧視，其實都是我在胡說八道。我根本不應該把這些社會不好的題材，拍攝成電影、歌曲及MV，因為我們國家根本沒有問題，連我們的政府都是合法的。」最後他拉高衣服露出心口，展示自己身上沒有傷，而且精神良好，沒有自殺傾向。之前他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時，坦言不怕坐牢，反而是怕監獄爆發的武漢肺炎疫情，他坦言：「咳到死也沒人理。」

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