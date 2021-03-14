韓國元祖男團神話於今年踏入成軍第23年，六子相識超過20年，感情一直好好，隊長Eric及成員JunJin結婚時，其他隊友亦有到場祝賀，不過Eric今日疑在IG爆seed指摘隊友金烔完，立即被指兩人不和。

出現分歧

Eric在IG貼文中標籤了金烔完的IG賬號，並留言寫道：「原本只是靜靜地觀察，但裏面和外面判斷的問題太不同了，之間總是出現分歧，如果放任不管的話，可能會慢慢消失，又或者完全沒有立足之地，如果有問題的話，應該先從根本開始解決，並不是要掩蓋着、裝作沒事。一個把團隊放在第一位的人，一個集中在個人活動的人，雖然兩人的想法和方式都不同，亦表示過會互相理解，但人們只向着那邊只說好聽話的人，默默為團隊工作的人卻只能罵人，不覺得太過份嗎？」

稱好耐冇聯絡

Eric續指：「回不回應都沒關係，推崇着一邊，卻對另一邊進行人身攻擊，這種極端情況是否要持續？現在適可而止吧，你們不累嗎？不要在那些沒有我的場合說一些沒有確定的事，假如要說那些事就來開會吧。」似乎在回應金烔完近日在官方網站對fans說的話。對於Eric突然爆seed，fans都大呼擔心，紛紛留言安慰他，亦勸他私下找金烔完解決，但Eric就回覆指：「沒有個人聯絡的方法，亦已經很久沒聯絡。我也想解開誤會，收到回覆就會刪文。」

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