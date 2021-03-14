張致恒（Steven）上月被指欠債纍纍，有報道估計，欠款大大小小加起來逾40萬，但Steven一家四口仍有養三隻狗、搬往石崗村屋新居。曾借2萬元予Steven的𡃁模馮鎵瀠（Naomi），日前在facebook開post催還錢，與Steven老婆雯雯隔空展開口水戰，最後雯雯將IG相片清空，僅在IG story放負：「點樣先可以放過我同兩個仔，唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過？」

事隔約兩星期，雯雯今晚更新IG，以長文點名向Naomi解釋生活逼人，已盡力還錢，更指摘Naomi威脅自己家人還錢，其間涉及黑社會追數。

雯雯：用屋企人威脅我哋還錢畀你？

雯雯首先道歉遲還款並感謝Naomi曾借錢過生活，又澄清一家人沒有「走佬」避債，甚至曾為籌錢還款，向財務公司借錢，但仍無能力一次還清2萬元欠款。雯雯自言正承受苦果：「我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，比財務貼街招甚至追上門。」並許下承諾，將於兩個月內還清餘額。

雯雯承認面對「好大嘅經濟困難」，稱明白自己一家人欠債，被追數理所當然，但旋即指摘Naomi為追數用盡手法，她指：「但係點解叫我哋還錢嘅時候，要用我屋企人嚟威脅我哋去還錢畀你？點解要講到搵黑社會去騷擾我嘅媽媽拎返屬於你嘅錢？」又向Naomi求饒：「我拜托你唔好騷擾我嘅家人。希望你可以放過我嘅家人。」雯雯透露Steven 現時有少量工作，已逐一還錢給債主，只是未能一次過還清所有欠債。

代Steven求情：男人衰鹹濕要判死刑？

對於被指生活富足，雯雯全部否認，她指新屋租金與舊居一樣，並非租住整棟村屋，而村屋只有地下適合養狗。至於寵物在與Steven拍拖前已養，視作「命根」，寧願自己食少一餐半餐，都可以繼續飼養，又說：「我做唔出我窮就要放棄佢哋」、「如果我係結咗婚冇經濟能力先去養佢哋，我俾人鬧係我抵死，但係佢哋已經同我一齊生活咗八年，我希望大家可以放過我唔好再去逼我放棄佢哋。」

雯雯又代Steven求情說：「一個男人衰鹹濕、衰貪玩，係咪就要判佢死刑？既然佢而家咁努力去生存，點解唔可以畀啲時間佢慢慢做返好佢。」雯雯又說兩名兒子無辜，自覺自己欠債「有罪」，但不希望小朋友受同樣的「罪」而被指指點點，感謝家人好友畀利是錢小朋友買玩具。

Naomi稱曾介紹財務公司

Steven債台高築，BOYZ隊友關智斌、好友林盛斌等都是債主，惟只有Naomi被雯雯點名，她立即被焫着，回覆《蘋果》時講述為何當日心軟借出2萬：「當初係張致恒話英皇同佢開嘅演唱會要自己投資，資金周轉唔到，大陸嘅工作未出糧，問我借2萬，答應一個月後還，演唱會前就爆出未婚產子，拖欠多名女生債務，我始知被騙。」Naomi續說：「2019年尾，張致恒承諾每月還500元，但可惜一毫子都冇還過。」其後她從報道得知雯雯添置家具，在私人facebook賬戶呻才令欠債事件曝光。

第一次爆出Steven欠債，他即日主動聯絡Naomi謂願還款，Naomi說：「佢話下午三點約咗財務公司借錢還畀我，當日大概下午5點，佢覆我話財務公司只借到5,000蚊畀佢。我話唔得，我一定要收晒所有錢，因為而家我知道你有錢還畀我，佢就過數過咗10,000蚊畀我。」Naomi當時要求一個星期還清埋餘下10,000蚊欠款，最後無下文。

雯雯在長文中稱有黑社會追數，矛頭直接指向Naomi，她否認並叫雯雯報警，又否認騷擾雯雯家人：「我係話使唔使搵佢屋企人幫佢手還錢畀我。」而Naomi稱曾介紹財務公司給雯雯：「財務公司可以上門接佢哋去公司借貸，車錢都唔需要佢哋出。」Naomi亦曾建議Steven返地盤散工搵錢，分擔家庭使費，可以養活一家四口。」Naomi指Steven細佬曾建議不要再追尾數，Naomi一口拒絕：「我清楚表明，我一定要收。有手有腳，唔該正正經經出去工作，欠債還錢天經地義！佢一家被財務公司追債與我無關⋯⋯要人放過佢一家人，就係還錢畀所有債主，包括財務公司！」

Naomi反嘲：我冇餘錢唔會養寵物

Naomi更嚴詞斥責雯雯，不要用其他人或寵物做擋箭牌：「唔好上網打一大段廢話，而唔去工作賺錢還錢，仲要理直氣壯覺得自己生咗兩個仔、養寵物，無錢同能力養，全家靠賒借度日係合情合理！我哋借錢畀張致恒嘅所有人，係無義務去幫你一家過優質生活。我冇多餘錢去養寵物，我無錢就唔會生小朋友，量力而為。」她又稱收到風Steven沒財困：「Steven屋企飲支裝水，建議翻煲自來水會經濟好多，HKTV mall送貨都要買指定金額，食街市餸會平啲，希望張家學吓知慳識儉啦。」

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