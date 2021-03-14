英國女子組合Girls Aloud於2002年出道，並於2013年分道揚鑣作單飛發展。雖然成員Nadine Coyle去年4月曾透露明年有機會重組，但另一位成員Sarah Harding於四個月後自爆患上乳癌，並且已擴散到身體其他部位，可能令組合永遠無法再次五位一體。英國《泰晤士報》（The Times）昨日刊登Sarah新書的摘錄，Sarah指醫生去年12月曾告知，2020年的聖誕節將會是她最後一個聖誕，又指她因不想甩頭髮而拒絕接受放射治療。

現年39歲的Sarah去年自爆患乳癌後，間中亦會在社交網站分享近況，她在書中解釋拒絕接受放射治療的原因：「我可以選擇在頭殼上做放射治療，但我不想經歷沒有頭髮的階段，尤其因為最終都不能保證能夠康復。」Sarah又指有些人可能會覺得她太貪靚，但她卻認為如果做和不做都沒有很大差別，就不值得失去頭髮：「我不想在有限的時間內，還要躲起來。」Sarah早前已經將乳房切除，但醫生之後又在她的脊柱找到新的腫瘤，更可能已經擴散至腦部，生命正在倒數。Sarah坦言她每朝都難以起床，更不敢在鏡中看到自己的模樣。

Sarah表示她因為疫情影響，胸部腫瘤痛了一段時間都不敢去看醫生，只自行服用藥物止痛，直到服用過量才去求醫。Sarah當時已非常嚴重，而且變成敗血病，在醫院人工昏迷兩周，之後又在深切治療部逗留超過兩星期。

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