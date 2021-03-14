著名堪輿學家李丞責與港姐出身的太太劉倩婷早前宣佈家庭將再添一員，腹大便便的劉倩婷早前更獲一班好姊妹為自己舉行baby shower，準備迎接新生命。預計今個月生B的劉倩婷今日貼出新照，原來她為女兒李仟辰（Eldora）「緊急」舉行5歲生日會，在親朋好友畀面下，圓滿舉行，出席的有梁詠琪一家三口、陳茵媺及3子女，黎諾懿和蘇永康也帶同老婆子女參加。

劉倩婷以英語透露：「要在一天之內安排舉行生日會看似是件不可能的事，但當你有這個意志，你就會有達成願望的動力。」不過，由於武漢肺炎疫情未平息，要舉行多人的聚會並不容易，但劉倩婷慶幸自己可以在第五波疫情殺到前，圓了女兒的願望，讓小公主留下美好回憶。

從相片中看到劉倩婷雖然挺着大肚，但不時俯身陪Eldora玩，而再做爹哋的李丞責在一家三口的合照中，笑容燦爛。他們為女兒安排不同款式的生日蛋糕，又在現場掛上happy birthday Eldora字樣的金色氣球，另放置劉倩婷懷孕期間拍下的全家福。

有份去開P的陳茵媺留言讚劉倩婷，指對方安排得好，完全看不出是臨時決定舉行的生日會；而蘇永康太太Anita則表示很欣賞劉倩婷的魄力，而且很開心可以讓一班小朋友有相聚的機會。

蘇永康兒子節目不斷

而今個月20號便4歲生日的蘇永康兒子Jazz，就與一班同月出生的朋友仔，包括車婉婉的兒子「BBQ」一同慶祝生日。雖然「4條King」一起慶祝很開心，但在疫情陰霾下，大人細路10多人齊齊無罩大合照，加上飲飲食食，似乎有點危險呢！

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