韓國樂壇每年有不少新男團女團推出，要突圍而出相當不易，當中於2017年組成的女團ELRIS原先由Bella、惠星、湵瓊、昭喜和佳璘組成，去年再加入兩位新成員EJ及彩正，並以7人姿態進行活動。

成軍4年發展平平

ELRIS今年組成第4年，不過一直發展平平，未能為人留下深刻印象，去年她們推出第四張迷你專輯《Jackpot》，反應一般。近日ELRIS的21歲成員湵瓊成為網民的熱烈討論對象，原來她一邊做兼職一邊低調派發宣傳單，為組合宣傳。據網民A某日前在網上留言表示，A某光顧西餐廳的時候，收到了現場兼職遞來的紙條，紙條上寫有宣傳組合的內容。A某說：「第一次看到女團成員做兼職，感到很神奇，她的聲音溫柔善良。」

曾奪藝術體操金牌

同時A某亦有公開湵瓊親手寫的紙條，紙條上寫着：「為了成為向更多大眾傳遞正能量的ELRIS，希望大家能給予更多的關心和關愛，並再次記住我，我會非常感謝的。」湵瓊在ELRIS中擔任主領舞、副唱等工作，亦曾在2018年的《偶像明星運動會》上奪得藝術體操金牌，亦有出演網絡劇集，在隊中算是比較高人氣。網民對於湵瓊任兼職都反應熱烈，紛紛留言：「這不是真人騷嗎？」、「如果是湵瓊，人氣還是很高」、「看到這篇文章後，即聽完ELRIS的歌曲了」等。

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