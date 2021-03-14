由美國Nickelodeon兒童電視台主辦的Nickelodeon兒童選擇大獎（Kids’ Choice Awards）受到武漢肺炎疫情影響，昨日透過視像舉行。獲得最喜愛男歌手及最喜愛合唱歌的小天王Justin Bieber預錄演出三首歌曲，而獲得最喜愛電影男星的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在致詞時，慘被綠色的「鬼口水」亂射。

今屆兒童選擇大獎雖然只能隔空舉行，但頒獎禮一樣巨星如雲。羅拔唐尼憑《怪醫D老篤》（Dolittle）獲得喜愛電影男星，而「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）連奪兩獎，憑劇集《怪奇物語》（Stranger Things）及電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）獲得最受喜歡電視及電影女星，而她主演的《怪》劇亦獲最受喜歡家庭電視節目，姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）就勇奪最喜愛電影。有備而來的羅拔戴上太陽眼鏡致詞時，按照慣例被「鬼口水」射面，他事後在社交網站留言：「你以為只有變形俠醫才會變綠色？很榮幸獲得喜愛電影男星，但沒有你們是沒有可能發生，從我綠色的心底感謝你們。」

音樂獎方面，除了Justin獲得最喜愛男歌手外，小天后Ariana Grande亦獲得最喜愛女歌手，而兩人合唱的武肺防疫歌《Stuck with U》就得最喜愛合唱歌。此外，韓國男子組合防彈少年團（BTS）則橫掃三獎，包括最喜愛組合、最喜愛歌曲和最喜愛全球歌手。

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