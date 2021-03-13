李雲迪徒弟、有大馬鋼琴女神之稱的李元玲近日是非不斷，日前在網台直播，擅長古典音樂的她突然被要求即席彈keyboard，結果因為不熟悉及欠缺排練，表現未如理想遭網民圍攻，她不但跟主持人對罵，更嬲爆離場。李元玲受不住網民指控，情緒大受影響，昨日在Ig上載一張頸有紅痕的照片，自爆曾萌自殺念頭。

舉動被放大檢討

李元玲在Ig寫道：「昨天半夜情緒一度崩潰，吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去，又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動，不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏着，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」又謂：「我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想置我於死地，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」李元玲之後刪走相片和帖文，網民都留言鼓勵李元玲勿做儍事。

拒宣傳戲份全刪

曾來港發展的李元玲，2016年曾接拍錢國偉執導的電影《辣警霸王花》，原本被看好的她，最後因不配合宣傳，戲份全被剪走。而她早前因表現失準遭網民批評及指EQ低，同鄉黃明志曾在社交平台撐她：「EQ好吃嗎？多少錢一桶？是誰規定每個人EQ必須要很高的？當面對不公不義，被誤解或被打壓的時候，為了讓大家覺得自己『EQ很高』而不去捍衞。」但其後李元玲再遭爆料指因工作態度不專業，遭電影公司封殺，李元玲即反擊是因為她拒絕電影監製叫她陪投資商「喝酒上床」要求。

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