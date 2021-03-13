模特兒出身的陳嘉寶（Anjaylia）17歲便出道，憑着青春無敵兼一雙大眼睛讓人留下深刻印象，之後曾簽約電視台參與拍劇，多年來發展一帆風順。2017年她毅然跟初戀男友黃頌祈結婚，榮升長洲新抱之後專心相夫教子，兩年抱兩育有一對女兒的Anjay，完成組織家庭的責任後，最近決定重新出發，簽約加盟古天樂的新公司Cool Style，成為旗下第二位藝人，Anjay自嘲是「老新人」、又是Ansonbean的小師妹，她說：「舊年年尾遇返呀Kim（Cool Style老闆之一），佢都仲係好想幫我，我都覺得係時候重生嘞！古先生都係我其中一個老闆，見過面，佢係一個大前輩，都有鼓勵我，真係好期待呀！」

Anjay急於「復出」，皆因去年年尾看過ViuTV的《全民造星III》後突發奇想，並找來她的演戲啟蒙老師彭秀慧：「我有一晚睇完《造星》忍唔住搵咗彭老師，問佢如果我繼續想做會係點呢？佢畀咗好大嘅鼓勵我，話我好適合做呢一行，佢好支持我，聽完之後就『全民做自己』，搵Kim造星。」問她再有新一季《造星》，會想挑戰嗎？Anjay笑說：「淆底！要跟呀Bean學吓跳舞先，希望自己拍到多啲戲唔得閒參加啦，因為呢個舞台都比較殘酷，自己適合喺銀幕表演多啲，呢排有見吓導演，佢哋都覺得我狀態好好，比以前好唔同，我自己都期待新嘅一頁。」

為女兒樹立好榜樣

現年31歲的Anjay外表溫柔，內心卻很強大，認為女性也能兼顧家庭與工作，更希望能夠為兩女做好榜樣：「以前嘅公司好溫室，之後有另一間公司，中間亦經歷咗重組家庭嘅時間，我覺得入面有好多嘢變化，但係我一直保養好自己嘅樣同身形，心態同人生經歷就一路喺度增長，而家足夠成熟。我知道而家嘅藝人都好年輕，但我嘅market比以前更廣闊，而家我可以由10幾歲演到做媽咪、做到老，我有信心。屋企搞得掂，自己出嚟拼搏，係一個好榜樣畀小朋友，女仔可以好叻，兩樣都可以行到，點解男仔就可以兼顧？責任一定放喺女仔身上？我覺得唔係，係可以並存嘅，一定要有自己夢想、做得好先至會幸福。」Anjay又爆自己戲癮大，經常要跟老公角色扮演，老公嫌棄寧願她早點「復出」：「老公知道我好渴望做呢行，一路以嚟都好鍾意做戲嘅，細個做modeling，之前專登去紐約讀一個演戲嘅課程，好多人都叫我拍戲，我成日同老公講再唔做我就枯萎，成日逼佢同我做戲，扮郵差、鄰居，佢覺得好煩同好攰，所以叫我快啲出去做嘢。就算係情慾戲我老公都好open，當睇到演出嚟唔係本身嘅我，算係我嘅目標。」

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