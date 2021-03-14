韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，昨晚播出了第7集，宋仲基、全汝彬反擊成功，在與巴別集團子公司巴別化學的法庭對決上取得勝利，成功維持收視於9.241%，而香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

大廈有黃金一事曝光

承接上集，宋仲基以證人身份出庭作供，公開了巴別化學研發部長手機的內容，當中包括了隱瞞事件、威脅受害人等關鍵證據，同時全汝彬亦找到新證人指證醫院院長做偽證，令巴別化學落在下風。最終巴別化學公開道歉，令巴別集團真正會長澤演大感憤怒。雖然宋仲基、全汝彬贏了一仗，但全汝彬在金汝真的計謀下遭到警方調查及被拘留，她隨即向宋仲基求救，宋仲基亦順利救出對方。

另一方面，澤演向郭東延施壓，要求盡快拆除錦加大廈，但錦加大廈的租客意外得知大廈內藏有黃金一事，因而決定與巴別集團對抗到底，至於宋仲基亦繼續尋找新方法去保護大廈，未知最後能否成功。

喬妹晒成熟女人味

此外，宋仲基的前妻宋慧喬昨日再度更新IG，上載了更多品牌的代言新相，喬妹以躺着的姿勢示人，頭髮則有種凌亂美，顯得更成熟有魅力。

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